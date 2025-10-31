Тренер «Пари НН» похвалил команду после поражения от ЦСКА

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 14 тура РПЛ против московского ЦСКА. Наставник похвалил свою команде, несмотря на поражение.

«У нас был план, хорошие моменты, к сожалению, был глупый пенальти. Во втором тайме вышли компактным блоком, ожидая переходов. У нас как в первой, так и во второй половине игры были моменты. К сожалению, не получилось. Сложно объяснить поражение. Мало какая из команд нижней восьмерки играла здесь так с ЦСКА. Были моменты, где то фазы переключения не до конца доигрывали. У штрафной не искали быстрое завершение. Моменты были, но, к сожалению, чего то не хватало» - сказал Шпилевский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА победил «Пари НН» со счётом 2:0.