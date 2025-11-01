«Они будут проситься уйти». Рубен Аморим высказался о зимнем трансферном окне

Португальский тренер Рубен Аморим высказался о зимнем трансферном окне, которое откроется в январе 2026 года.

«Я не знаю, что произойдёт. Может случиться многое, даже в нашем клубе. Вы знаете, впереди чемпионат мира — некоторые игроки не получают игровой практики, они будут проситься уйти, так что мне придётся со всем этим справляться», — приводит слова Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 1 ноября, в рамках 10-го тура английского чемпионата «МЮ» сыграет гостевой матч с «Ноттингем Форест».

