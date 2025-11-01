В ЦСКА сделали заявление из-за травмы Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини признался, что в клубе не знают, когда голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев сможет вернуться на поле. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Его все еще беспокоит боль — мы с ним разговаривали сегодня утром. Пока не знаем, когда он вернется. Но Игорь хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан, и мы нуждаемся в нем. Он скажет нам, когда будет готов играть», — заявил специалист.

Вратарь получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (3:2) и с тех пор пропустил три игры национального первенства. Место в воротах занял Владислав Тороп, который обычно играет в Кубке России.

31 октября ЦСКА в 14-м туре РПЛ обыграл «Пари Нижний Новгород». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. При этом ближайшие преследователи — «Краснодар» (29 баллов) и московский «Локомотив» (27 очков) — свои матчи 14-го тура еще не играли. В следующем матче армейский клуб на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.