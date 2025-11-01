Экс-игрок сборной России высказался о своем будущем

Экс-вингер "Реала" и сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о возможном продолжении игровой карьеры.

© Rusfootball

- Нахожусь дома в Мадриде, в режиме ожидания. Жду, какие варианты появятся, чтобы продолжать играть. Иллюзии по поводу футбола еще не утрачены, так что нужно продолжать. Я играл в нескольких странах. Это заставляет тебя расти. Нет места лучше Испании, но мы открыты для всего.

34-летний Денис Черышев, выступающий на позиции крайнего флангового нападающего, является воспитанником мадридского "Реала". Также в чемпионате Испании он защищал цвета "Севильи", "Валенсии" и "Вильярреала". В Италии российский вингер выступал за "Венецию", а последним клубом футболиста стал греческий "Паниониос", который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента.

Напомним, в активе Черышева 12 забитых мячей в 33 матчах за национальную сборную России.