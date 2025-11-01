«Барселона» включила полузащитника и капитана «Арсенала» Мартина Эдегора в свой трансферный шорт-лист. Об этом сообщает indykaila на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что 26-летний футболист готов к серьёзным переменам в карьере. Подчёркивается, что сине-гранатовые «сделают свой ход» в июне.

Эдегор выступает в составе «канониров» с лета 2021 года. За этот период полузащитник принял участие в 205 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и 40 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.