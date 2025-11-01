В Турции отстранили почти 150 футбольных судей

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, такое решение принято по результатам расследования, которое выявило, что 371 из 571 действующего судьи имел счета для ставок, а 152 из них активно участвовали в азартных играх.

Глава турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу, комментируя скандал, заявил, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис".

"Основная проблема турецкого футбола - проблема этики. Мы ожидали, что на ставках попадутся 15 судей, когда стал понятен масштаб, я был разочарован. Наряду с судьями есть футболисты, которые делают ставки на матчи - порядка 3,7 тыс.", - сказал Хаджиосманоглу в эфире телеканала CNN-turk.

По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно, рассказал глава турецкой футбольной федерации.