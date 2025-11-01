Выяснилось, что может помешать трансферу нападающего «МЮ» в «Барселону»

Руководство «Барселоны» довольно выступлениями нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Сине-гранатовые готовы подписать 28-летнего футболиста на постоянной основе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, потенциальный переход Рашфорда в каталонский клуб во многом будет зависеть от готовности игрока пойти на понижение заработной платы. Оклад нападающего в стане «красных дьяволов» может достигать почти € 40 млн в год. «Барселона» не готова платить такие деньги.

Подчёркивается, что если «блауграна» подпишет контракт с Рашфордом без понижения его зарплаты, ей может не хватить средств на покупку нового форварда.