Главный медик ЦСКА высказался о травмах в команде

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травмах в московской команде.

"Травм немного. По сезону травм не больше, чем было ранее, поэтому нет смысла говорить о какой-то глобальной проблеме", - передает слова Безуглова "Чемпионат".

Напомним, вчера, 31 октября сразу два игрока не смогли завершить матч 14-го тура чемпионата России с нижегородским "Пари НН" (2:0). Перед стартовым свистком замену попросил защитник "армейцев" Мойзес, а на 32-й минуте игры поле покинул нападающий Алеррандро. Также в трех последних встречах не принимает участия голкипер Игорь Акинфеев.