Тикнизяном интересуются португальские клубы

26-летний армянский футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян попал в сферу интересов «Бенфики» и «Порту», сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в социальной сети X.

Скауты португальских клубов посетили матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Брагой», который состоялся 23 октября, чтобы понаблюдать за игроком. У Тикнизяна есть цель двигаться и развиваться в Европе.

Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» летом 2025 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 15 матчей с учётом всех турниров за клуб и записал в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4 млн.