Мбаппе назвал свой самый запоминающийся гол

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какой из его забитых мячей запомнился ему больше всего.

«Обычно я всегда говорю, что последний [гол]. Но в этот раз я выбрал бы первый, первый мяч, забитый на «Бернабеу». Испытывал особенный трепет перед матчем с «Бетисом». Надеюсь, это был первый гол из многих, которые я забью на домашнем стадионе. Данный момент положил начало моей истории в «Реале» и оставил очень приятные воспоминания», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

Нападающий оформил дубль во встрече с «Бетисом» (2:0) в 4-м туре чемпионата Испании минувшего сезона, которая состоялась 1 сентября 2024 года.

В течение карьеры Мбаппе также играл за «Монако» и «ПСЖ».