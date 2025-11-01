Круговой высказался о попытке похищения Мостового

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал попытку похищения полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.

© Rusfootball

"Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Я ему написал, поддержал", — приводит слова Кругового "Спорт-Экспресс".

Андрея Мостового пытались похитить в ночь с 22 на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. В сети появилось видео, на котором несколько мужчин подбежали к футболисту в момент, когда он направлялся к своему автомобилю. Неизвестные начали хватать Мостового за руки, пытаясь усадить его в микроавтобус. Однако полузащитнику удалось отбиться и убежать.

В сезоне-2025/26 27-летний полузащитник "Зенита" принял участие в 18-ти матчах за сине-бело-голубых, в которых отметился пятью голами и отдал 4 результативные передачи.