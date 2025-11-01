«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» намерен активизировать усилия по приобретению полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в январе 2026 года. Об этом сообщает Caught offside.

По информации источника, «лесники» оценивают 22-летнего футболиста в £ 70 млн (€ 79,8 млн). В борьбе за покупку Андерсона «красные дьяволы» могут столкнуться с конкуренцией с «Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.