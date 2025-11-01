Защитник ЦСКА перечислил главные качества Челестини в работе с клубом

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал сильные качества главного тренера армейцев Фабио Челестини.

© ПФК ЦСКА

"Первое и самое главное — это доверие ко мне. Второе — он верит в наши сильные качества и просто верит в каждого футболиста, который есть в команде. Нет качеств, которые прям удивляют. Но мне нравится сама игра, которую он ставит", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

Швейцарский специалист возглавляет ЦСКА с 20 июня 2025 года, подписав контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Под руководством Челестини московская команда набрала 30 очков в 14-ти турах чемпионата России. На данный момент армейцы являются лидерами турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

В пятницу, 31 октября команда Фабио Челестини одержала победу над "Пари НН". Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Иван Обляков, реализовавший пенальти, и Матвей Кисляк.