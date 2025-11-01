Главный тренер "Пари НН" ответил на вопрос о возможной отставке

Белорус Андрей Шпилевский вместе с тренерским штабом делают все возможное для улучшения результатов футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", но решение о смене наставника принимается руководством. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

31 октября "Пари НН" проиграл на выезде московскому ЦСКА (0:2) и остался на последнем месте турнирной таблицы в чемпионате России с 7 очками после 14 игр.

"Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть, - сказал Шпилевский. - Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит".

Шпилевскому 37 лет. Он возглавляет "Пари НН" с июня. Ранее Шпилевский возглавлял кипрский "Арис", казахстанский "Кайрат", немецкий "Эрцгебирге" и белорусское "Динамо" из Бреста. Белорусский специалист привел "Арис" к победе в чемпионате и Суперкубке Кипра, а с "Кайратом" стал чемпионом Казахстана.

В следующем туре чемпионата России "Пари НН" примет казанский "Рубин". Встреча пройдет 8 ноября.