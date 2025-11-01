Экс-игрок "Спартака" высказался о предстоящей встрече клуба с "Краснодаром"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящей встрече красно-белых с "Краснодаром".

© ФК "Спартак"

"От "Краснодара" все понимают, чего ждать. Это чемпион России, он играет дома. Но у "Спартака" шансов на победу много, потому что команда играет непредсказуемо", – приводит слова Ещенко "Матч ТВ".

Встреча 14-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 2 ноября. "Краснодар" примет на своем поле "Спартак". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Деяна Станковича со счетом 1:0 обыграла "Оренбург".

После 13-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. "Краснодар" с 29 очками располагается на второй строчке. Лидером чемпионата на данный момент является ЦСКА, набравший 30 очков в 14-ти встречах.