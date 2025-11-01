Сын Романцева хочет открыть футбольную школу

Сын Романцева подал заявку на регистрацию товарного знака футбольной школы

Сын бывшего главного тренера московского "Спартака" и сборной России Вадим Романцев подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака "Футбольная школа О. И. Романцева", выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана Вадимом Романцевым 29 октября. Товарный знак регистрируется по четырем классам (№25, №32, №35, №41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - одежда, минеральные, газированные и прочие безалкогольные напитки, реклама и образовательные услуги.

Олегу Романцеву 71 год. Он возглавлял сборную России в 1994-1996 годах и в 1998-2022 годах. Всего под руководством Романцева сборная России провела 60 матчей, в которых одержала 36 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.

