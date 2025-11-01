Спортдиректор "Пари НН" высказался о будущем полузащитника Боселли

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о будущей карьере полузащитника команды Хуана Боселли.

"У нас идет определенное общение с его представители на этот счет. Думаю, что до зимы у нас будет определенность. Есть интерес от других команд. Возможная продажа в другой клуб? Если зимой поступит предложение, которое утроит нас и самого игрока", — приводит слова Удальцова "Спорт-Экспресс".

Уругвайский полузащитник пополнил состав "Пари НН" в 2023 году. До перехода в российский клуб он играл в португальском "Жил Висенте". Действующий контракт 25-летнего игрока с нижегородцами истекает летом 2026 года. В сезоне-2025/26 Боселли выступил в 17 матчах, в которых записал на свой счет 8 голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

"Пари НН" на данный момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 7 очков в 14-ти встречах.