32-летний арбитр войдет в лист ФИФА от РФС

Арбитр Егор Егоров войдет в лист ФИФА от РФС

По данным «Спорт-Экспресса», вместо завершившего карьеру 42-летнего Виталия Мешкова в него войдет 32-летний Егоров.

Напомним, в сентябре в числе новичков, которые могут получить международную категорию, оказались 32-летний Рафаэль Шафеев и 38-летний Алексей Сухой.