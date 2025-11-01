32-летний арбитр войдет в лист ФИФА от РФС

32-летний арбитр Егоров войдет в лист ФИФА от РФС на 2026 год вместо завершившего карьеру Мешкова
Арбитр Егор Егоров войдет в лист ФИФА от РФС
По данным «Спорт-Экспресса», вместо завершившего карьеру 42-летнего Виталия Мешкова в него войдет 32-летний Егоров.
Напомним, в сентябре в числе новичков, которые могут получить международную категорию, оказались 32-летний Рафаэль Шафеев и 38-летний Алексей Сухой.
