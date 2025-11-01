Болельщик "Реала" умер после незабитого Мбаппе пенальти

Болельщик "Реала" умер во время матча чемпионата Испании по футболу с "Барселоной" после того, как французский нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Об этом сообщила газета Sport.

© IMAGO/TACC

Мбаппе не реализовал пенальти на 52-й минуте. После этого болельщик из Израиля, находящийся на трибуне, упал в обморок. По информации источника, люди, находящиеся рядом, и бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа сигнализировали главному арбитру о необходимости остановить игру, однако этого не произошло. Болельщику была оказана первая помощь сотрудниками медицинской службы стадиона, позднее его доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Встреча прошла 26 октября и завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.