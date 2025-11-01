Тренер «Барселоны» высказался о критике, обрушившейся на Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что всегда будет защищать нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля. 18-летний футболист подвергся критике после проигранного матча с мадридским «Реалом» (1:2) в 10-м туре чемпионата Испании.

«Мы здорово поговорили с ним, и оба были очень искренни, это лучший подход. Я всегда буду защищать и помогать ему. Ямаль — юный парень, но уже фантастический футболист. Мы выберем верный путь. Слова Ямаля про «Реал» перед «эль класико»? Для меня матч с «Реалом» остался позади, не хочу об этом говорить», — приводит слова Флика Sport.es.

Напомним, до встречи со «сливочными» Ямаль, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: