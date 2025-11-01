Экс-спортивный директор «Зенита»: Соболев разочаровал Семака

Экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что Сергей Семак разочаровался в Александре Соболеве.

© Sports.ru

– Против «Локо» «Зенит» опять сыграет с Луисом Энрике на острие?

– Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. В матче с бело-голубыми игроки группы атаки «Зенита» с Энрике на острие прекрасно взаимодействовали друг с другом. Решение использовать бразильца в роли центрфорварда себя полностью оправдало.

– При этом казалось, что с первых минут сыграет Лусиано.

– Думаю, аргентинец сейчас не в оптимальной форме, поэтому нечасто выходит в старте в нынешнем сезоне.

– Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

– Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду, – сказал Корнеев.