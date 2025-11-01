"Урал" возглавил таблицу Первой лиги

"Урал" выиграл у "Сокола" и возглавил таблицу Первой лиги
"Сокол" уступил в гостях "Уралу" в 17-м туре Первой лиги (0:2).
Полузащитник Виталий Бондарев вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте игры. На 86-й минуте форвард Мартин Секулич установил окончательный счет на табло "Екатеринбург Арены".
Таким образом уральцы набрали 33 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Первая лига
17 тур
Голы: Бондарев, 15, Секулич, 87.
"Урал": Селихов, Бегич, Бардачев, Мигел Гонсалу, Сунгатулин, Карапузов (Мосин, 60), Малькевич, Железнов (Харин, 82), Бондарев (Аюпов, 75), Секулич, Марков (Ишков, 60).
"Сокол": Крайков, Чуриков (Грибов, 82), Мухин, Быков, Печенкин, Ковачевич, Синяк (Киреенко, 56), Кахриманович (Бахарев, 82), Никитин (Голиянин, 56), Лазарев (Дауров, 56), Шпитальный.
Предупреждения: Марков, 33, Мухин, 88