Экс-тренер сборной России рассказал, есть ли у «Спартака» против «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что у московского «Спартака» есть шансы на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Чемпионат».

«Матчи «Спартака» с «Краснодаром» дают основания говорить о шансах красно-белых. Тем более что эмоционально «Спартак» непредсказуем. Реализация моментов и количество этих шансов дают некий оптимизм болельщикам», — сказал Бышовец.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

