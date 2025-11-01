"Зенит" открыл мемориальную доску заслуженному тренеру СССР

Мемориальную доску заслуженному тренеру СССР по футболу, бывшему главному тренеру "Зенита" и ЦСКА Юрию Морозову открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Доска установлена на стене дома, в котором жил специалист. Ее открытие приурочено к празднованию 45-летия с момента завоевания первых медалей "Зенита" в чемпионате СССР в сезоне-1980. Тогда под руководством Морозова петербургский клуб стал бронзовым призером.

В открытии приняли участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Морозов - настоящая легенда "Зенита". Он был и является одним из сильнейших тренеров нашего клуба. Юрий Андреевич проповедовал скоростной, динамичный футбол. Его прозорливый взгляд искал талантливых футболистов: Желудков, Бирюков, Долгополов, Кулик, Кержаков, Аршавин", - сказал Бельский.

"Это уникальное событие. Мы сегодня увековечиваем память одного из великих спортсменов, тренеров советской и российской эпохи. Морозов - человек, который много сделал для Санкт-Петербурга, нашего питерского "Зенита", - отметил председатель правления "Зенита" Константин Зырянов.

Морозов умер в 2005 году в возрасте 70 лет. Работал главным тренером в "Зените" в 1978-1982, 1991, 2000-2002 годах, в ЦСКА в 1984-1987 годах, входил в тренерский штаб сборной СССР в 1974-1976, 1983, 1986-1990 годах. Также возглавлял киевское "Динамо" (1983), сборные Ирака (1990) и Кувейта (1994), "Шарджу" из ОАЭ (1992). Под руководством Морозова "Зенит" стал бронзовым призером чемпионатов СССР (1980) и России (2001), финалистом Кубка Интертото (2000) и Кубка России (2002). При его участии сборная СССР завоевала серебряную медаль чемпионата Европы - 1988 и бронзовую награду Олимпиады-1976. Удостоен ордена Дружбы (1997), звания заслуженного тренера СССР (1989).