Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»

Sports.ru

Журналист и телеведущий Пирс Морган в очередной раз громко анонсировал интервью с Криштиану Роналду.

Популярный телеведущий вновь анонсировал интервью с Роналду
© Sports.ru
«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану⁩ когда-либо давал. Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Теперь он раскрывается как никогда раньше», – написал Морган в X.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости