Популярный телеведущий вновь анонсировал интервью с Роналду

Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»
Журналист и телеведущий Пирс Морган в очередной раз громко анонсировал интервью с Криштиану Роналду.
«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану когда-либо давал. Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Теперь он раскрывается как никогда раньше», – написал Морган в X.
