«Динамо» Мх и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» объявили составы на матч 14‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Встреча пройдет в Каспийске и начнется в 17:45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Стартовый состав «Динамо»: Тимур Магомедов (вратарь), Идар Шумахов (капитан), Джемал Табидзе, Мохаммед Аззи, Эль Мехди Эль‑Мубарик, Джавад Хоссейннеджад, Сослан Кагермазов, Хуссем Эддин Мрезиг, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Миро.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков (вратарь, капитан), Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Иван Лепский, Фернандо Костанца, Никита Чернов, Роман Евгеньев, Сергей Бабкин, Алексей Сутормин, Амар Рахманович, Иван Олейников.

Махачкалинский клуб с 11 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (13) располагаются на 11‑й строчке.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 17:40 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.