Юран вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба

Российский тренер Сергей Юран рассказал, что вернулся из Турции в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор», передает «Чемпионат».

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — сказал Юран.

Согласно официальному заявлению, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Юран попрощался с футболистами еще в воскресенье, сообщив им о необходимости искать новые клубы из-за сложной финансовой ситуации в команде.

Причиной ухода стал открытый конфликт с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Тренер с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Юран возглавлял команду с июля 2025 года, но был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции.