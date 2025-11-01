"Ростов" уступил "Акрону"

Матч 14-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Акроном" завершился победой тольяттинского клуба.

На 77-й минуте встречи красную карточку получил вингер "Ростова" Роналдо. Голом в матче отличился нападающий "Акрона" Беншимол, реализовав пенальти на 79-й минуте матча. В конце второго тайма после просмотра VAR были отменены 2 забитых мяча "Ростова".

"Акрон" прервал беспроигрышную серию "Ростова". Крайнее поражение клуба было 27 августа в матче Кубка России против махачкалинского "Динамо" (1:3).

Чемпионат России

14 тур

Гол: Беншимол, 79 (пен).

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания (Шамонин, 90+5), Миронов, Мохебби, Щетинин (Комаров, 46), Кучаев (Лангович, 81), Роналдо, Голенков.

"Акрон": Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Кузьмин (Пестряков, 66), Севикян (Болдырев, 58), Лончар (Эшковаль, 90+4), Бистрович (Джаковац, 66), Хосонов, Беншимол.

Предупреждения: Роналдо, 17, Беншимол, 35, Роча, 38, Мохебби, 39, Эшковаль, 90+10.

Удаление: Роналдо, 77.