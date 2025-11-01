"Зенит" победил "Локомотив" в матче 14-го тура РПЛ

"Зенит" выиграл у "Локомотива" матче 14-го тура чемпионата России.

На 9-й минуте встречи счет открыл левый вингер "Зенита" Педро. В конце второго тайма голом отличился Андрей Мостовой.

Поражение от "Зенита" стало для "Локомотива" первым в этом сезоне РПЛ.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Педро, 9, Мостовой, 90+1.

"Зенит": Адамов, Дркушич (Эракович, 75), Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон (Мостовой, 75), Луис Энрике (Соболев, 84), Мантуан, Глушенков (Ерохин, 90), Педро (Лусиано, 84).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов (Рамирес, 84), Сильянов, Баринов, Пруцев (Мялковский, 84), Батраков, Карпукас (Бакаев, 54), Руденко, Комличенко.

Предупреждения: Батраков, 45+2, Мантуан, 45+2, Мостовой, 90+4.