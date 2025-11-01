Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о восстановлении Воробьёва после травмы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о восстановлении нападающего Дмитрия Воробьёва.

© Чемпионат.com

— Какие сроки восстановления у Дмитрия Воробьёва? — Точных сроков назвать вам не могу. Есть нюанс. Он не критичный, но, если бы он сегодня вышел на поле, мог усугубить. Он восстанавливается, лечится, как и Пиняев. Поле в Саранске бесследно не прошло. Была реакция связочно-мышечного аппарата, были определённые повреждения. Сейчас очень важно без форсирования довести, чтобы наш нападающий полноценно выздоровел и был готов дальше помогать команде по ходу сезона, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».