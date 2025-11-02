В «Реал Сосьедаде» сделали заявление из-за состояния здоровья российского игрока

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян избежал серьезного повреждения. Его слова приводит Sport24.

В матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» Захарян появился на поле на 41-й минуте, однако на 82-й минуте футболист был заменен.

«Арсен чувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, но на данный момент травмы нет. Тренер заменил его из соображений предосторожности», — сказал Мундуате.

Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы. Из-за постоянных травм футболист в прошлом сезоне провел всего четыре матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В текущем сезоне Захарян сыграл в пяти матчах и забил один мяч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

13 октября стало известно, что Захарян получил вид на жительство в Испании.