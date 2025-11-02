Месси одним движением убрал двух защитников и забил в девятку «Нэшвилу» из-за штрафной

Недавно завершился второй матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра состоялась в Нэшвилле «ГЕОДИС Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Капитан гостей Лионель Месси отметился в этой встрече красивым голом.

«Интер Майами» проигрывал к 89-й минуте со счётом 0:2. Аргентинец на правом углу штрафной площадки получил передачу от Ридриго Де Пауля, на движении убрал двух защитников соперника и в фирменном стиле ударом левой ноги отправил мяч в ближнюю девятку ворот соперника.

Однако этот гол не спас «цаплей» от поражения. Счёт в серии игр стал 1-1. Победитель следующего матча между командами пройдёт в следующий этап плей-офф.