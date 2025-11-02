Российский футболист ответил на попытку похищения

Игрок петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отпраздновал гол в матче против «Динамо» (Москва), надев чёрную маску, пишет МК в Питере. Тем самым он напомнил о недавнем ЧП со своим участием.

© Московский Комсомолец

23 октября футболист стал жертвой попытки похищения. Неизвестные силой пытались заставить Мостового сесть в автомобиль, но ему удалось вырваться и убежать от злоумышленников.

В игре с «Динамо» после точного удара футболист надел чёрную маску, за что получил жёлтую карточку от арбитра. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу клуба Мостового.

25 октября та же преступная группа, как выяснилось, похитила предпринимателя Сергея Селегеня. Злоумышленники потребовали у бизнесмена 10 млн рублей. В результате оперативных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых.