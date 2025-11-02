«Оренбург» победил «Сочи» и покинул зону вылета

В матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» в родных стенах уверенно переиграл «Сочи». Команда с Южного Урала одержала победу со счётом 3:1 и покинула зону вылета в турнирной таблице.

Счёт в матче «Оренбург» открыл на 9-й минуте после точного удара Герлюка. На 37-й минуте хозяева удвоили своё преимущество, но всего через три минуты форвард «Сочи» Камано отыграл один мяч.

Окончательный счёт в противостоянии установил хавбек «Оренбурга» Хорди Томпсон на 62-й минуте.

Напомним, ранее в рамках 14 тура РПЛ ЦСКА победил «Пари НН» со счётом 2:0.