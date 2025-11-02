Неизвестный разбил стекло автобуса, в котором ехали футболисты "Спартака"

Неизвестный разбил стекло автобуса, в котором футболисты московского футбольного клуба "Спартак" ехали на матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Перед матчем с "Краснодаром" произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

Встреча "Краснодара" и "Спартака" пройдет в Краснодаре в воскресенье и начнется в 19:30 мск. "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Спартак" идет на шестой строчке с 22 очками.