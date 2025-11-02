Гарри Кейн может перейти в "Барселону"

Нападающий сборной Англии и немецкой "Баварии" Гарри Кейн попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает издание Sport.es.

Представители игрока оценивают будущее Кейна. Летом следующего года в контракте футболиста с "Баварией" активируется изменение в сумме отступных, которая составит 65 миллионов евро. Окончательное предложение каталонцев будет зависеть от финансового положения клуба. Соглашение Гарри с немецкой командой рассчитано до конца июня 2027 года.

Кейн перешел в "Баварию" летом 2023 года из английского "Тоттенхэма". В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии форвард забил 12 мячей в девяти встречах. В составе мюнхенцев Гарри стал чемпионом страны и завоевал Суперкубок Германии.