"Краснодар" в матче с двумя удалениями победил "Спартак"

В воскресенье вечером в заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома в присутствии почти 33 тысяч зрителей обыграл московский "Спартак" - 2:1 (1:0). Голы в составе хозяев забили Александр Черников и Джон Кордоба, у гостей - Ливай Гарсия. Южане заканчивали матч без двух игроков. Эта победа позволила "быкам" набрать 32 очка и снова единолично возглавить турнирную таблицу первенства страны, опережая на два балла ЦСКА и на три - "Зенит". "Красно-белые", имеющие на счету 22 очка, остались на шестом месте.

…И так искрившаяся напряженностью атмосфера вокруг важнейшего противостояния "рванула" незадолго до его начала: в окно автобус, в котором на стадион добирались спартаковцы (причем на транспорте не было никаких табличек, по которым можно было определить, какая из команд находиться в салоне), влетел камень.

К счастью, никто не пострадал. Представители гостей сразу уведомили о случившемся делегата РПЛ. Клуб хозяев вряд ли избежит теперь каких-то санкций со стороны РФС.

А полиция сразу приступила к поимке злоумышленника. До этого ничего подобного на стадионах столицы Кубани никогда не происходило, поэтому очень важно установить личность хулигана, бросившего тень на очень гостеприимную атмосферу на местной арене.

А еще было жалко фанатов "быков" несколько дней готовивших красочный предматчевый перфоманс, который должен создать соответствующую перед важным поединком праздничную обстановку.

Однако он все же состоялся и, надеемся, задал исключительно спортивную составляющую предстоящего действа.

Что касается стартовых составов, то "черно-зеленые" вышли в том же сочетании, что и поединке прошлого тура с "Рубином". А вот Станкович, кажется, прекратил свои беспрерывные эксперименты с выбором основ, хотя две перестановки серб все-таки сделал. Вместо левого защитника Рябчука вышел номинальный полузащитник Дмитриев, а еще остался на скамейке запасных практически "железный" футболист основы Маркиньос, которого заменил (видимо, для укрепления прочности середины поля) мощный Мартинес. Не исключено, что еще и для борьбы за верховые мячи после исключительно опасных краснодарских стандартов в исполнении Сперцяна и Оласы.

И действительно, молодой Дмитриев старался "закрыть" всю левую бровку гостей. А еще в центре поля сразу выявилось противостояние, от которого явно будет немало зависеть: центральный защитник москвичей Кристофер Ву, если мяч направлялся в сторону главного бомбардира "быков" Джона Кордобы, каждый очень жестко встречал форварда. После очередного такого единоборства главный судья Кирилл Левников провел с защитником профилактическую беседу, а через какое-то время и предупредил

И хотя камерунец на десятой минуте не уследил за колумбийцем, поразивши головой ворота с нескольких метров после навеса Сперцяна, на помощь "Спартаку" пришли помощники по ВАР, усмотревшие у нападающего офсайд.

А перед этим в весьма нервном дебюте Менфред Угальде едва не забросил за "шиворот" Станислава Агкацева мяч метров с 35-ти.

Но вскоре Краснодару все-таки удалось открыть счет. Слева Са запутал оппонента и подал в штрафную, Оласа с линии вратарской головой отправил мяч в ближнюю штангу, а Александр Черников добил его метров с пяти в сетку - 1:0, 18-я минута. Это первый гол кандидата в сборную России в нынешнем сезоне в первенстве.

Эпизод с голом вызвал гнев возмущения среди наставников "красно-белых" (по их мнению, кубанцы перед этим нарушили правилами) за что традиционный "горчичник" от арбитра получил Станкович.

Весьма нервная обстановка, царившая в стане гостей (хозяева в эти минуты довольно основательно владели инициативой) привел к предупреждению уже и полевого игрока - Мартинс после свистка со всей силы зарядил в сетку хозяйских ворот. Вообще, до перерыва гости заработали пять желтых карточек: их получили главный тренер и четыре футболиста.

Однако постепенно спартаковцы - особенно старались Барко и Жедсон, а Умяров и Мартинс закрыли опорную зону - начали налаживать комбинационные действия и все чаще стали задерживаться на чужой половине. Правда, до реальных угроз воротам "черно-зеленых" дело пока не доходило.

В перерыве гости провели одну перестановку: вместо излишне заведенного и уже имеющего "горчичник" Мартинса вышел куда более креативный и тонкий Маркиньос.

Правда, на старте второй половины снова опаснее атаковали хозяева. Так, выстрел Черникова с лета метров с 17-ти Александр Максименко сумел перевести из-под перекладины на угловой, подаей с которого мог воспользоваться Кордоба.

Но и гости тут же ответили острыми выпадами: удар Солари из пределов штрафной Агкацев в броске отразил в нижнем углу, а следом опасный прострел с правого фланга защитники южан ликвидировали с немалым трудом.

Однако свое слово снова сказал Кордоба. "Быки" воспользовались неудачно разыгранным гостями стандартом у своих ворот, Сперцян из уентра штрафной потряс крестовину, а Кордоба отправил мяч головой в сетку (при этом центральный защитник Литвинов слегка изменил траекторию полета) - 2:0, 59-я минута. У форварда теперь стало шесть голов в первенстве.

А на 73-й минуте Максименко в отчаянном броске вытащил мяч из своего ближнего нижнего угла, лишив возможности Кордобу сделать дубль.

В совершенно раскрывшийся игре - особенно после серии замен - могли поочередно отличиться Маркиньом и также вышедший недавно Кривцов, не сумевшие воспользоваться своими шансами. А затем "Спартаку" удалось отквитать один гол: Барко справа навесил, набежавший Ливай Гарсия местров с шести головой отправил мяч в ворота - 2:1, 90-я минута.

В результате "Краснодар" довел крайне эмоциональный поединок до своей виктории (но в конце встречи потеряли Кордобу и Аугусто, удаленных с поля два предупреждения) и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Быки" набрали 32 очка и опережают идущих следом ЦСКА (30) и "Зенит" (29).