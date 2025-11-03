«Спартак» рассматривает наставника «Целе» на пост главного тренера клуба

Московский «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере как потенциальную замену действующего наставника клуба Деяна Станковича. Об этом сообщает Sportklub.

Представители «Спартака» посетят матч Лиги конференций против «Легии», чтобы лично оценить работу испанского специалиста.

43-летний Риера, чей контракт с «Целе» действует до конца сезона, также интересует загребское «Динамо» и белградскую «Црвену Звезду». В прошлом сезоне под его руководством словенский клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций и выиграл национальный кубок.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

