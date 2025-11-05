РПЛ назвала лучшего игрока октября

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев признан лучшим игроком МИР Российской премьер‑лиги в октябре, сообщает пресс‑служба РПЛ.

Форвард «Локомотива» стал лучшим по версии экспертов РПЛ, а также набрал одинаковое количество голосов с голкипером «Балтики» Максимом Бориско в голосовании комментаторов. Болельщики отдали предпочтение другому игроку «Локомотива» — полузащитнику Алексею Батракову.

В октябре 27 летний Воробьев провел три матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

