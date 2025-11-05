Шалимов предположил, что нужно исправить «Спартаку»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы побороться за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В матче 14-го тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 1:2.

