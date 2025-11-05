Агент нападающего "Краснодара" рассказал, когда игрок вернется на поле

Футбольный агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Мозеса Кобнана, в беседе с Rusfootball.info высказался о восстановлении футболиста.

С августа футболист травмирован и не принимает участие в матчах команды. Мозес Кобнан выступает за "Краснодар" с января 2023 года.

"На следующей неделе Мозес должен приступить к тренировкам. Его восстановление затянулось, но уже сейчас он близок к возвращению. После паузы на сборную будет готов играть", - сказал агент.

Нападающий провел за "южан" во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач. В текущем сезоне на счету Мозеса 4 матча, в которых он отметился одним голом.