«Бавария» подала протест в УЕФА из-за действий французской полиции

Германская "Бавария" подала протест в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за действий полиции Парижа в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Встреча пройдет 4 ноября.

"Полиция Парижа в понедельник издала приказ, касающийся матча Лиги чемпионов на стадионе "Парк де Пренс", который регулирует порядок прибытия болельщиков и устанавливает полицейский контрольно-пропускной пункт. Общий приказ распространяется на все автобусы для болельщиков и гласит, что они должны собраться на платной стоянке за пределами города перед матчем. Кроме того, он предусматривает, среди прочего, что все остальные болельщики "Баварии" должны приезжать на стадион исключительно на общественном транспорте. После окончания матча все должны вернуться к своему первоначальному транспорту. Впоследствии автобусы будут сопровождаться полицией из города", - говорится в сообщении.

В "Баварии" отметили неприемлемость коротких сроков принятия такого решения и отсутствие изменений ситуации с риском для болельщиков мюнхенского клуба, которая не изменилась с момента последней очной встречи команд в 2023 году. Первый матч 1/8 финала прошел 14 февраля в Париже и завершился победой команды из Германии (1:0). По ходу встречи фанаты ПСЖ избили болельщика "Баварии".

"Получив уведомление об этом неожиданном действии, "Бавария" незамедлительно подала протест в УЕФА и воспользуется дополнительными юридическими возможностями. "Пари Сен-Жермен" поддерживает "Баварию" в этом вопросе", - заключили в клубе.

По итогам трех туров "Бавария" и ПСЖ набрали по 9 очков и идут в лидирующей группе в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.