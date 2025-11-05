Эксперт обозначил проблему Станковича в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов обозначил проблему возглавляющего «Спартак» сербского специалиста Деяна Станковича. В матче 14-го тура Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» (1:2) на выезде. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

