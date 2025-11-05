Экс-капитан «Спартака» заявил, что клуб находится в плачевном состоянии

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о текущей формы команды. После 14-го тура РПЛ красно-белые идут на шестом месте с 22 очками и отставанием в 10 очков от лидирующего «Краснодара».

«В плачевном ситуации «Спартак», не на своем месте находится. Согласен ли, что Станковича стоит уволить? Больше да, чем нет», – сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с главным тренером Деяном Станковичем. На замену сербу рассматривается Луис Гарсия, бывший тренер «Алавеса» и «Мальорки», которых выводил из испанской Сегунды в Ла Лигу.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, завершил карьеру по окончании сезона-2024/25. Становился чемпионом России в розыгрыше-2016/17.

В прошлом сезоне Глушаков покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артиги.