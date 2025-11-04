Роналду с юмором ответил на вопрос Пирса Моргана, стал ли он миллиардером

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос о собственном благосостоянии. Журналист Пирс Морган попросил португальца отреагировать на информацию о том, что он недавно стал миллиардером, Криштиану опроверг.

Пирс Морган: — Ты стал миллиардером на прошлой неделе, верно?

Криштиану Роналду: — Нет, это неправда. Я стал миллиардером несколько лет назад, — ответил Роналду в анонсе интервью, опубликованном на его личном YouTube-канале.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.