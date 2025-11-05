Министр спорта РФ раскритиковал клубы РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскритиковал превалирование иностранных футболистов в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий Дегтярева приводит пресс-служба ведомства.

В среду "Комсомольская правда" опубликовала отчет о затратах клубов РПЛ на зарплаты. Самым высокооплачиваемым игроком лиги является колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос (€5 млн в год). Единственным россиянином в топ-10 стал является его одноклубник Александр Соболев. Форвард делит 7-е место с бразильским защитником "Зенита" Дугласом Сантосом (оба - по €2,5 млн в год).

"Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов, - сказал Дегтярев. - Когда 9 из 10 игроков в топе рейтинга зарплат являются иностранцами, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию - чем они хуже тех, кого привезли из-за границы? Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола".

Согласно информации "Комсомольской правды", "Зенит" лидирует в РПЛ среди затрат на зарплату футболистам - €47,6 млн в год. В пятерку лидеров вошли московские "Спартак" (€36,6 млн) и "Динамо" (€28,1 млн), действующий чемпион страны "Краснодар" (€26,7 млн) и столичный "Локомотив" (€21,3 млн). Меньше всех тратят махачкалинское "Динамо" (€5,7 млн), тольяттинский "Акрон" (€7,6 млн) и "Оренбург" (€9,7 млн). В общей сложности зарплатная ведомость клубов РПЛ на сезон-2025/26 составляет €290 млн.

Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.