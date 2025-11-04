Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари, передает "Чемпионат". Бекхэм с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру. Бекхэм большую часть своей карьеры провел в "Манчестер Юнайтед". Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году "МЮ" стал победителем Лиги чемпионов. В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского "Реала", с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС. Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В 2023 году бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.