Роналду рассказал о своих чувствах от того, что стал миллиардером

Газета.Ru

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале заявил, что одной из его целей было стать миллиардером.

Роналду рассказал о своих чувствах от того, что стал миллиардером
© Газета.Ru
«Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Достичь этой цифры всегда было моей целью. Стать миллиардером было одной из моих главных целей. Я единственный миллиардер в футболе», — сказал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах. В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти встречах.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.