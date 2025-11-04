Украина не получит все деньги от продажи «Челси»

Украина рискует не получить ожидаемые средства от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации источника, большая часть суммы уйдет на погашение долгов бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, а не на гуманитарную помощь, как планировалось изначально. При этом британское правительство после сделки по продаже «Челси» обещало направить вырученные средства на поддержку украинцев.

Отмечается, что большая часть средств — около 1,54 миллиарда фунтов — будет использована для удовлетворения кредитных требований компаний Абрамовича. При этом, по мнению экспертов, прямых выплат Украине может вообще не произойти, так как отчетность не предусматривает списания этих долгов какими-либо другими способами.

С 2003 по 2022 годы Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.