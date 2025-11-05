"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

"Краснодар" со счетом 3:1 обыграл "Оренбург" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге.

Голы в составе победителей забили Данила Козлов (12-я и 88-я минуты) и Джон Кордоба (90+5). У проигравших отличился Максим Савельев (9).

Ответная игра пройдет в Краснодаре 26 ноября.

По итогам группового этапа "Краснодар" стал победителем квартета B, набрав 14 очков в шести матчах. "Оренбург" финишировал вторым в группе A с 8 очками, пропустив вперед петербургский "Зенит".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).